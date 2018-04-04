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Россия созывает Совбез ООН по " делу Скрипаля"
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Россия созывает Совбез ООН по " делу Скрипаля" 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Ридус
Москва запросила проведение завтра, 5 апреля, заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери — в начале марта там был отравлен бывший советский разведчик, британский шпион Сергей Скрипаль. Об этом заявил постоянные представитель нашей страны при организации Василий Небензя. Ранее сегодня по делу Скрипаля прошло спецзаседание Организации по запрещению химического оружия. Как пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, предложение России провести новое расследования дела участники заседания не поддержали.
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