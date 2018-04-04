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Постпред рассказал об ответе РФ на попытки глумления стран Запада в ОЗХО
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Постпред рассказал об ответе РФ на попытки глумления стран Запада в ОЗХО 

Российская Газета 2 часа назад
Суть инициативы, во-первых, в «запуске процесса совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в адрес РФ». Во-вторых, проект предлагает поручить гендиректору ОЗХО «предпринять шаги, необходимые для такого взаимодействия».
Шульгин рассказал, что в ответ на это «конструктивное предложение, выдержанное в спокойном духе» пролились «мутные потоки лжи, замешанной на крутой русофобии». Оно «не встретило понимания западных партнеров», которые «унизились до клеветнических нападок» и «всеми силами пытались нарушить нормальный ход сессии» ОЗХО. На попытки глумления делегация России отвечала жестко. По мнению постпреда, на Западе не хотят реального расследования, поскольку «боятся отвечать за клевету». «Но от ответа им так или иначе не уйти», — предостерег он.
Шульгин упрекнул Великобританию в процедурных уловках и попытках использовать ОЗХО для подтверждения результатов национального расследования, что противоречит алгоритму действий в Конвенции о запрещении химического оружия.
Российско-ирано-китайскую инициативу поддержали 14 государств из 41, что меньше двух третей голосов, необходимых для ее принятия. По словам Шульгина, «против выступили закоперщики всей этой истории — британцы и американцы», затем государства-члены ЕС и НАТО и некоторые союзники США в Азии. Тем не менее, противников проекта набралось менее половины от общего числа членов исполсовета, поскольку еще 9 государств воздержались. По словам постпреда РФ, то, как проголосовали 23 страны, «говорит о росте осознания пагубности политики, проводимой Великобританией и теми, кто стоит за ее спиной, слепо копирует все, что ни предлагают британские коллеги».
Постпред вновь отверг причастность Москвы к инциденту в Солсбери, подчеркнув заинтересованность в расследовании, поскольку речь идет о гражданах РФ. По его мнению, «есть все основания думать, что Скрипали стали жертвой действий, напоминающих террористический акт».
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