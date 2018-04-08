СМИ: Скрипалям предложат переехать в США под новыми именами

По его словам, власти Соединенного Королевства рассматривали возможность переезда Скрипалей в одну из четырех других стран англосаксонского мира, с которыми Британия имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду Австралию или Новую Зеландию . Но в итоге остановились на первой из них.

"Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами", — приводит газета слова источника в британских разведслужбах.

Четвертого марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь были отравлены в Солсбери. По версии британской стороны, против них было применено боевое нервно-паралитическое вещество. Установить его происхождение британским специалистам не удалось, напоминает ТАСС