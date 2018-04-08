СМИ: Скрипалям предложат переехать в США под новыми именами 

Экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат жить в США под новыми именами. Об этом газете The Sunday Times рассказал высокопоставленный сотрудник правительства Великобритании.
По его словам, власти Соединенного Королевства рассматривали возможность переезда Скрипалей в одну из четырех других стран англосаксонского мира, с которыми Британия имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.
"Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами", — приводит газета слова источника в британских разведслужбах.
Четвертого марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь были отравлены в Солсбери. По версии британской стороны, против них было применено боевое нервно-паралитическое вещество. Установить его происхождение британским специалистам не удалось, напоминает ТАСС.
Лондон ранее заявил, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к отправлению. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.