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Российское посольство прокомментировало статью о предложении Скрипалям жить в США
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Российское посольство прокомментировало статью о предложении Скрипалям жить в США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Посольство России в Великобритании прокомментировало статью The Sunday Times, в которой говорится о том, что бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат жизнь в США. Комментарий посольства опубликован в Twitter.
В статье говорится, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о «переселении» Скрипалей.
Также отмечается, что Сергею и Юлии Скрипалю предложат «новые личности» для того, чтобы уберечь их от дальнейших покушений на их жизнь.
«Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — прокомментировали статью в российском посольстве.
Ранее родственница Скрипалей Виктория заявила о желании её двоюродной сестры Юлии вернуться в Россию.
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