Российское посольство прокомментировало статью о предложении Скрипалям жить в США

В статье говорится, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о «переселении» Скрипалей.

Также отмечается, что Сергею и Юлии Скрипалю предложат «новые личности» для того, чтобы уберечь их от дальнейших покушений на их жизнь.

«Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — прокомментировали статью в российском посольстве.

Ранее родственница Скрипалей Виктория заявила о желании её двоюродной сестры Юлии вернуться в Россию.