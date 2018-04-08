РФ выдвинула обвинение ЦРУ

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил опасения за состояние здоровья важнейших свидетелей по инциденту в Солсбери, не исключив причастности ЦРУ к исчезновению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Никто их (Скрипалей) пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей», — подчеркнул постпред России при ООН, слова которого передает РИА «Новости».
«Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей — важнейших свидетелей произошедшего», — отметил российский дипломат.
По сообщениям британских СМИ, агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.
Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.
Сотрудники российского посольства в Великобританииобъяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.