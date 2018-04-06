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Посольство России получило ноту Британии о состоянии Юлии Скрипаль
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Посольство России получило ноту Британии о состоянии Юлии Скрипаль 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Посольство России получило срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.
"Мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда", — заявил источник агентства.
Он также добавил, что в соответствии с предложением Форин-офиса посольство сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль «сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение».
Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль не приняла предложение о помощи со стороны российского посольств.
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