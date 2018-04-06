Посольство России получило ноту Британии о состоянии Юлии Скрипаль

"Мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда", — заявил источник агентства.

Он также добавил, что в соответствии с предложением Форин-офиса посольство сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль «сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение».

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль не приняла предложение о помощи со стороны российского посольств.