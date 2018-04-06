Лондону есть что скрывать по «делу Скрипаля», считает российское посольство 

ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. Поведение британских властей в ситуации вокруг «дела Скрипаля», которые скрывают пострадавших от внешнего мира, отказываются сотрудничать и отвечать на вопросы, означает, что им есть что скрывать, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
В пятницу СМИ собщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.
"В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипали, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны. Упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", — убежден собеседник агентства.