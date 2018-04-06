Ещё
Лондону есть что скрывать по «делу Скрипаля», считает российское посольство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондону есть что скрывать по «делу Скрипаля», считает российское посольство 

РИА Новости 6 апреля 2018
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. Поведение британских властей в ситуации вокруг «дела Скрипаля», которые скрывают пострадавших от внешнего мира, отказываются сотрудничать и отвечать на вопросы, означает, что им есть что скрывать, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
В пятницу СМИ собщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.
"В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипали, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны. Упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", — убежден собеседник агентства.
РИА Новости: последние новости
Российская дипмиссия раскритиковала ноту МИД Британии по смерти Глушкова В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции США Швейцарский эксперт обвинил США в антироссийской истерии
 Ещё 80 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй396
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат43
Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку25
Калоев обвинил Нагиева во вранье98
Атака в Мюнстере потрясла Меркель253
Видео
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение