Джонсон выдвинул РФ новое обвинение

Ранее в среду Россия созвала специальное заседание ОЗХО, на котором представила подготовленный совместно с Китаем Ираном проект решения, предполагающий совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери.

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — прокомментировал инициативу российской стороны глава британского МИД Борис Джонсон.

Он также заявил, что своим голосованием мировое сообщество «вновь продемонстрировало сплоченную тактику защиты международного следственного процесса».

По данным британского МИД, из 41 члена исполкома ОЗХО за проект российского решения проголосовали 6 стран, 15 стран, включая Великобританию, проголосовали против, 17 представителей стран воздержались, представители двух стран отсутствовали и один представитель не был уполномочен проголосовать.