Россия надеется, что США смогут уничтожить запасы химоружия до 2023 года

"Мы конечно же все ждем 2023 года и завершения уничтожения запасов химического оружия США на двух объектах. Я надеюсь, наши коллеги в США справятся с поставленной задачей", — заявил Каламанов на брифинге по итогам специального заседания ОЗХО

Он отметил, что арсеналы химического оружия в США меньше, чем в России. «Надеемся, что коллеги смогут справиться с этой задачей по крайней мере в те сроки, которые они заявили», — сказал чиновник.