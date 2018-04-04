Россия надеется, что США смогут уничтожить запасы химоружия до 2023 года 

ГААГА, 4 апр — РИА Новости. Москва надеется, что США удастся в заявленные сроки — до 2023 года — уничтожить запасы своего химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.
"Мы конечно же все ждем 2023 года и завершения уничтожения запасов химического оружия США на двух объектах. Я надеюсь, наши коллеги в США справятся с поставленной задачей", — заявил Каламанов на брифинге по итогам специального заседания ОЗХО.
Он отметил, что арсеналы химического оружия в США меньше, чем в России. «Надеемся, что коллеги смогут справиться с этой задачей по крайней мере в те сроки, которые они заявили», — сказал чиновник.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что США не исполняют свои обязательства по ликвидации химического оружия и остаются единственным и самым мощным обладателем этого вида оружия массового уничтожения. Более того, США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 на 2023 год, напомнил он и добавил, что «для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это несолидно».