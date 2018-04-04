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В ОЗХО не поддержали проект заявления РФ, Ирана и КНР по «делу Скрипаля»
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В ОЗХО не поддержали проект заявления РФ, Ирана и КНР по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Совместный российско-иранско-китайский проект заявления по расследованию инцидента с отравлением в британском Солсбери не получил поддержку исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Сегодня на заседании Исполсовета ОЗХО состоялось голосование по российско-иранско-китайскому проекту. Нам, к сожалению, не удалось набрать две третьих голосов, квалифицированное большинство, для того, чтобы наша резолюция прошла", — цитирует ТАСС постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина.
По его словам, против проекта РФ, Ирана и КНР выступили Великобритания, США, государства-члены Евросоюза и еще несколько стран, которых Шульгин назвал американскими союзниками в Азии.
"Однако, обратите внимание, что 23 страны отказались ассоциировать себя с этой точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись", — отметил дипломат, подчеркнув, что это более половины состава всего Исполнительного совета.
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