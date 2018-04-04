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В госдепе США подтвердили уверенность в российском происхождении «Новичка»
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В госдепе США подтвердили уверенность в российском происхождении «Новичка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Вашингтон уверены в выводах Британии о том, что вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, разработано Россией, заявил представитель госдепа США.
«Мы полностью уверены в оценке Великобритании, что в этом нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией», — цитирует сотрудника госдепа РИА «Новости».
Также собеседник агентства подчеркнул, что премьер Великобритании Тереза Мэй представила убедительное описание ситуации, из которого можно сделать два вывода: «Либо применение нервно-паралитического отравляющего вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность».
Накануне в лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка», которым отравили Скрипалей, а МИД Британии вынужден был признать, что обвинения в адрес России основывались на предположениях.
До этого в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.
В конце марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила эту презентацию с детскими картинками.
Позже Госдеп США признал, что  не получил от Лондона доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, Вашингтон просто принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России.
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