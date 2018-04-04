В госдепе США подтвердили уверенность в российском происхождении «Новичка»

«Мы полностью уверены в оценке Великобритании , что в этом нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией», — цитирует сотрудника госдепа РИА «Новости»

Также собеседник агентства подчеркнул, что премьер Великобритании Тереза Мэй представила убедительное описание ситуации, из которого можно сделать два вывода: «Либо применение нервно-паралитического отравляющего вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность».

Накануне в лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка», которым отравили Скрипалей, а МИД Британии вынужден был признать, что обвинения в адрес России основывались на предположениях.

До этого в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.

В конце марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила эту презентацию с детскими картинками.

Позже Госдеп США признал, что не получил от Лондона доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, Вашингтон просто принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России.