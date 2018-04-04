В Госдуме рассчитывают на извинения Терезы Мэй перед Россией 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ждет извинений от Великобритании в связи с обвинениями по «делу Скрипаля». При этом он выразил надежду, что здравый смысл возобладает, а «международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время», — цитирует Путина ТАСС.
Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев в эфире НСН заявил, что публичное извинение властей Великобритании перед Россией — единственный выход из сложившейся ситуации.
«Тереза Мэй может признать, что спецслужбы ввели в заблуждение премьер-министра и министра иностранных дел Великобритании и принести глубокие извинения. Мы знаем, что в критических ситуациях во взаимоотношениях со странами выбор падает на честность, а не на эмоции. Извинялись люди покруче, чем Мэй, как, например, Эрдоган. И теперь мы видим, каким образом развиваются отношения между нашими странами. Такая же возможность есть сегодня у Терезы Мэй. Но если перед ними стоит другая задача, если они поддержат стратегию Соединенных Штатов, и включились в эту борьбу вместе с ними для того, чтобы после Brexit все-таки закрепиться как их партнер, это уже совсем другая история», — добавил он.
Экс-инспектор ООН: Британия будет сдавать Джонсона за его высказывания 3 апреля эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что не смогли установить страну происхождения ядовитого газа, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. В свою очередь МИД Великобритании в своём микроблоге в Twitter удалил пост о российском происхождении нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по мнению Лондона, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.