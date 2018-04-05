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Генсек НАТО высказался против новой гонки вооружений
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Генсек НАТО высказался против новой гонки вооружений 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Reuters
Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Канаду.
«Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны», — приводит его слова Deutsche Welle.
По его словам, НАТО «не старается изолировать Россию» в свете скандала после происшествия в британском Солсбери.
«Мы продолжаем добиваться улучшения отношений с Россией, потому что Россия — наш сосед, Россия была и останется», — добавил он.
При этом Столтенберг добавил, что НАТО старается реагировать на отравление британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери «ясным, решительным и предсказуемым, но соразмерным и оборонительным образом».
Генсек Североатлантического альянса добавил, что в отношениях с Россией НАТО «руководствуется двояким подходом», совмещающим «сильную оборону и открытость к диалогу».
Ранее Столтенберг заявлял, что союзники по Североатлантическому альянсу предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля.
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