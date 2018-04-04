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Москва призвала Facebook конкретизировать претензии
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Москва призвала Facebook конкретизировать претензии к российских СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Pornchai Kittiwongsakul
Москва призывает Facebook конкретизировать претензии к аккаунтам российских СМИ, объяснить причины их блокировки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, имело бы смысл передать вот эти некие данные, которые есть у Facebook, российской стороне. Если есть конкретные претензии, когда соответствующие аккаунты, их модераторы нарушили какие-то законы, хотелось бы понять, какие законы. Если это законы сообщества Facebook, это не так. Потому что иначе бы их блокировкой занимались точечно и не в единицу времени", — сказала Захарова на брифинге.
"Дайте нам, покажите нам, кто еще нарушает американские законы, положения американского законодательства. Давайте разберемся так, чтобы в будущем этого не было", — добавила она.
В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA).
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