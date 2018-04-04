Москва призвала Facebook конкретизировать претензии к российских СМИ

"Мне кажется, имело бы смысл передать вот эти некие данные, которые есть у Facebook, российской стороне. Если есть конкретные претензии, когда соответствующие аккаунты, их модераторы нарушили какие-то законы, хотелось бы понять, какие законы. Если это законы сообщества Facebook, это не так. Потому что иначе бы их блокировкой занимались точечно и не в единицу времени", — сказала Захарова на брифинге.

"Дайте нам, покажите нам, кто еще нарушает американские законы, положения американского законодательства. Давайте разберемся так, чтобы в будущем этого не было", — добавила она.