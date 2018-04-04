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ОЗХО отклонила российское предложение
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Исполсовет ОЗХО не поддержал предложение России по инциденту в Солсбери 

ТАСС 10 минут назад
Фото: EPA
Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций.
"Предложение России поддержано не было", — сказал собеседник агентства.
Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило в Twitter, что 14 стран поддержали российское предложение. Помимо самой России, это Иран, Венесуэла, Куба, Сирия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан и Никарагуа.
В Исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна. Решения по вопросам по существу в нем должны приниматься двумя третьими голосов.
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