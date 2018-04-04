ОЗХО отклонила российское предложение

Исполсовет ОЗХО не поддержал предложение России по инциденту в Солсбери

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций. "Предложение России поддержано не было", — сказал собеседник агентства. Венесуэла, Куба, Сирия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило в Twitter, что 14 стран поддержали российское предложение. Помимо самой России, это Иран Пакистан , Узбекистан и Никарагуа В Исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна. Решения по вопросам по существу в нем должны приниматься двумя третьими голосов.