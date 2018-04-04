Эстония не будет блокировать российские телеканалы, заявил президент страны

"Я не верю в запрет доступа к СМИ, даже если я не думаю, что это свободные СМИ. Я верю в то, чтобы говорить своим людям (жителям Эстонии — ред.), что это несвободные СМИ, которые изображают СМИ или СМИ, которыми руководит государство. Мы в Эстонии не ограничиваем доступ к таким СМИ", — заявила Кальюлайд.

Таким образом она ответила на вопрос, планируют ли власти Эстонии ограничить вещание таких российских СМИ как телеканал RT Sputnik , как это сделали ранее на Украине

При этом отметила, что «недостоверные новости идут отовсюду» и призвала создать «такое медиа-пространство, которому можно доверять».