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Эстония не будет блокировать российские телеканалы, заявил президент страны
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Эстония не будет блокировать российские телеканалы, заявил президент страны 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Эстония не будет блокировать российские телеканалы, заявила президент страны Керсти Кальюлайд выступая в среду в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Я не верю в запрет доступа к СМИ, даже если я не думаю, что это свободные СМИ. Я верю в то, чтобы говорить своим людям (жителям Эстонии — ред.), что это несвободные СМИ, которые изображают СМИ или СМИ, которыми руководит государство. Мы в Эстонии не ограничиваем доступ к таким СМИ", — заявила Кальюлайд.
Таким образом она ответила на вопрос, планируют ли власти Эстонии ограничить вещание таких российских СМИ как телеканал RT и Sputnik, как это сделали ранее на Украине.
При этом отметила, что «недостоверные новости идут отовсюду» и призвала создать «такое медиа-пространство, которому можно доверять».
"Я занимаю жесткую позицию по отношению к России. Но иногда люди относят все проблемы к России", — сказала президент Эстонии.
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