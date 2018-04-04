Депутат объяснил, зачем Украина заявила о намерении задерживать российские суда

«Сейчас «дело Скрипаля» разваливается, у Великобритании нет никаких аргументов против России по этому делу, как и заявили накануне в лаборатории. Так вот, понимая, что дело «Скрипаля» разваливается, Украине нужно было сгустить краски. Они ждут, что Россия примет адекватный ответ, чтобы после этого кричать: «смотрите, что с нами делает Россия» — сказал Старовойтов.

«Это, по задумке Киева, побудит Евросоюз обрушиться с новой волной обвинений в адрес Российской Федерации. Таким образом Украина подбрасывает масло в огонь на фоне общей истерии, которая творится в области международной политики по отношению к России», — добавил он.

Старовойтов отметил, что если Украина действительно начнет задерживать все российские суда, выходящие из Крыма, то Россия оставляет за собой право принять адекватные зеркальные меры в отношении украинских судов и транспортных средств в целом.

«Не зря у нас заговорили о том, что Черноморский флот будет защищать суда в регионе. Это совершенно разумная и правильная идея, потому что никак иначе как агрессией действия Украины я назвать не могу. На мой взгляд, в данной ситуации Россия может оставлять за собой право влиять на движение любых судов и транспортных средств, связанных с Украиной. По-другому они не поймут, ведь то, что они сделали с «Нордом» — это самое настоящее пиратство», — добавило депутат, подчеркнув, что действия Украины носят исключительно провокационный характер.

Ранее сегодня официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян [заявил] (https://rns.online/transport/Gospogransluzhba-Ukraini-poobeschala-nemedlenno-reagirovat-na-vihodyaschie-iz-Krima-suda-2018-04-04/), что Украина будет задерживать все российские суда, которые выходят из Крыма.