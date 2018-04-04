У России нашелся неожиданный защитник

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За Россию вступился бывший сенатор Фархад Ахмедов 

Lenta.ru 1 час назад
Российский предприниматель Фархад Ахмедoв высказался об обострении отношений между Лондоном и Москвой в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Свою точку зрения он изложил в Facebook.
По мнению Ахмедова, обвинения, выдвинутые в адрес России, бездоказательны и голословны.
«Когда бездоказательно обвиняют твою страну, обязанность сознательного гражданина — поддержать ее», — полагает бизнесмен.
Он выразил надежду на то, что «в этот раз человечеству повезет, и текущие, или будущие кризисы, не ввергнут мир вновь в пучину смертоубийственного конфликта».
«Проблема, однако, в том, что на политиков в вопросе предотвращения такого сценария надежды мало», — посетовал Ахмедов.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.
Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
Фархад Ахмедoв — российский предприниматель азербайджанского происхождения, возглавляет компанию «Азнар», производящую масло, соки, компоты и другие напитки. По данным Forbes на 2017 год, капитал бизнесмена составляет 1,3 миллиарда долларов, с этим показателем он занимает 67 место в списке богатейших коммерсантов России. В 2000-х годах Ахмедoв представлял в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ.
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