За Россию вступился бывший сенатор Фархад Ахмедов

По мнению Ахмедова, обвинения, выдвинутые в адрес России , бездоказательны и голословны.

«Когда бездоказательно обвиняют твою страну, обязанность сознательного гражданина — поддержать ее», — полагает бизнесмен.

Он выразил надежду на то, что «в этот раз человечеству повезет, и текущие, или будущие кризисы, не ввергнут мир вновь в пучину смертоубийственного конфликта».

«Проблема, однако, в том, что на политиков в вопросе предотвращения такого сценария надежды мало», — посетовал Ахмедов.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.