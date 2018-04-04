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США, Британия, Франция и Германия вновь обвинили Сирию в химатаках
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США, Британия, Франция и Германия вновь обвинили Сирию в химатаках 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
США, Великобритания, Франция и Германия вновь обвинили власти Сирии в применении химоружия. Такое утверждение содержится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств этих стран, распространённом пресс-службой МИД ФРГ, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление было принято в среду в связи с годовщиной инцидента в Хан-Шейхуне, где 4 апреля 2017 года, по утверждениям ряда стран Запада, было применено химическое оружие.
«Любое применение химического оружия подрывает консенсус, согласно которому такое оружие нельзя использовать. Каждое такое вопиющее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия к тому же подрывает основанный на правилах международный порядок», — говорится в заявлении.
В нём также утверждается, что режим сирийского президента Башара Асада несёт ответственность за четыре разные химические атаки. Главы МИД США, Британии, ФРГ и Франции напомнили, что в 2013 году Россия согласилась обеспечить передачу Сирией всего арсенала своего химического оружия. Они заявили, что «вместо того, чтобы выполнить свои обещания, Россия использовала вето, чтобы препятствовать дальнейшему расследованию».
Российские власти неоднократно заявляли, что обвинения в адрес Дамаска беспочвенны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва не согласна с подходом Вашингтона к расследованию химатак в Сирии, а США «заматывают» разбирательство и безосновательно наклеивает ярлыки.
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