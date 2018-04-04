США, Британия, Франция и Германия вновь обвинили Сирию в химатаках

США, Великобритания, Франция и Германия вновь обвинили власти Сирии в применении химоружия. Такое утверждение содержится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств этих стран, распространённом пресс-службой МИД ФРГ, сообщает ТАСС

Соответствующее заявление было принято в среду в связи с годовщиной инцидента в Хан-Шейхуне, где 4 апреля 2017 года, по утверждениям ряда стран Запада, было применено химическое оружие.

«Любое применение химического оружия подрывает консенсус, согласно которому такое оружие нельзя использовать. Каждое такое вопиющее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия к тому же подрывает основанный на правилах международный порядок», — говорится в заявлении.

В нём также утверждается, что режим сирийского президента Башара Асада несёт ответственность за четыре разные химические атаки. Главы МИД США, Британии, ФРГ и Франции напомнили, что в 2013 году Россия согласилась обеспечить передачу Сирией всего арсенала своего химического оружия. Они заявили, что «вместо того, чтобы выполнить свои обещания, Россия использовала вето, чтобы препятствовать дальнейшему расследованию».