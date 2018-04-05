Песков ответил на вопрос о присутствии России на Донбассе

Россия присутствует на востоке Украины только в виде симпатии к народу Донбасса и всем украинцам, заявили в Кремле.

"Россия не пришла на Донбасс. Это, безусловно, личная точка зрения", — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать высказывание бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая , что Россия пришла на Донбасс навсегда.

"Россия присутствует на Донбассе и на Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет", — заверил Песков.