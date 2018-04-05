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Песков ответил на вопрос о присутствии России на Донбассе
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Песков ответил на вопрос о присутствии России на Донбассе 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Россия присутствует на востоке Украины только в виде симпатии к народу Донбасса и всем украинцам, заявили в Кремле.
"Россия не пришла на Донбасс. Это, безусловно, личная точка зрения", — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать высказывание бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая, что Россия пришла на Донбасс навсегда.
"Россия присутствует на Донбассе и на Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет", — заверил Песков.
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