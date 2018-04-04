Лавров скоро встретится с высланными из стран Запада дипломатами 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров скоро встретится с высланными из ряда стран Запада по делу Скрипаля дипломатами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ближайшее время, мы объявим эту дату, наверное, чуть позже, состоится встреча с этими дипломатами в МИДе с участие министра иностранных дел. И пригласим вас, средства массовой информации, сделаем ее максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций", — сказала Захарова на брифинге.
США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.