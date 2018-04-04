Лавров скоро встретится с высланными из стран Запада дипломатами

"В ближайшее время, мы объявим эту дату, наверное, чуть позже, состоится встреча с этими дипломатами в МИДе с участие министра иностранных дел. И пригласим вас, средства массовой информации, сделаем ее максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций", — сказала Захарова на брифинге.

США и Германия и Канада , а также ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.