Почти половина американцев обвинили Трампа в ухудшении отношений с Россией

Чуть менее половины жителей США обвиняют президента страны Дональда Трампа в ухудшении отношений с Россией , свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.

Опрос показал, что 48% американцев признают вину Трампа в том, что дипломатические отношения с Россией ухудшаются, передает ТАСС

При этом 36% опрошенных возлагают вину на власти России, а 60% опрошенных поддерживают решение Вашингтона выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле.

Санкции США в связи возможным вмешательством России в американские выборы в 2016 году одобряют 65% жителей страны.

Врагом, либо недружественно настроенной страной считают Россию 64% опрошенных (в августе 2017 года таких было 60%), а 20% — союзником (29% в августе прошлого года). Исследователи отмечают, что на изменение соотношения связано с тем, что с момента предыдущего опроса увеличилось число негативно относящихся к России республиканцев.

27% опрошенных американцев полагают, что отношения между Вашингтоном и Москвой «слишком близкие», еще 27%, напротив, считают их «недостаточно близкими», а 22% — «на нужном уровне».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что борьба с «российской угрозой» стала идеей фикс Вашингтона, и массовая высылка российских дипломатов из США и стран Запада подтверждает выросший уровень напряженности в мире.