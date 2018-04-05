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Британия не отправляла России вопросы по «делу Скрипаля», заявил Небензя
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Британия не отправляла России вопросы по «делу Скрипаля», заявил Небензя 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Никакого списка вопросов Великобритании к России по «делу Скрипалей» «не было и нет», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет. Я обращаюсь к британской стороне: если они есть, перечислите нам эти вопросы. Только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.
Дипломат заявил, что у России «есть масса вопросов к Лондону, ОЗХО и Франции», которая «бросилась помогать подтверждать результаты британского экспресс-расследования».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
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