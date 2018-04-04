МИД Великобритании удалил твит о российском происхождении «Новичка»

Министерство иностранных дел Великобритании удалило со своей официальной страницы в Twitter сообщение, в котором шла речь о доказанной причастности Кремля к созданию нервно-паралитического агента «Новичок», которым в Солсбери, по данным британской стороны, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На исчезновение твита обратили внимание журналисты

Накануне, 3 апреля, специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне сообщили, что не смогли установить страну происхождения «Новичка». Глава лаборатории Гари Эткенхед

подтвердил, что экспертам не удалось определить, где именно было произведено нервно-паралитическое вещество.

При этом еще 22 марта на странице МИДа королевства в Twitter появилась запись: «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне дал понять, что „Новичок“ — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России ».

В этом же заявлении британского внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

МИД Великобритании объяснил удаление твита попавшей в него неточной цитатой

Тем временем в Лондоне пояснили, что твит МИДа от 22 марта был удален, потому что в сообщении были неправильно процитированы слова британского посла в Москве Лори Бристоу, возложившего ответственность за химатаку на Россию, пишет

Evening Standard

Официальный представитель внешнеполитического ведомства в разговоре с изданием пояснила, что в тот день проходил брифинг в британском посольстве в Москве. Во время него в режиме реального времени публиковались Twitter-сообщения в аккаунте дипмиссии, а затем они дополнялись уже сотрудниками МИДа.

"Один из твитов был опубликован в усеченном формате и неточно передал слова нашего посла. Мы удалили этот твит", — объяснил официальный представитель британского ведомства.

Твит удалили лишь после заявления лаборатории о неустановленном происхождении «Новичка»

В это же время издание подчеркивает, что твит исчез именно на следующий день после того, как специалисты британской лаборатории признали, что им не удалось доказать российское происхождение «Новичка».

выразил надежду

на то, что на сессии

Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля в «деле Скрипаля» будет поставлена точка.