МИД Великобритании удалил твит о российском происхождении «Новичка» 

Министерство иностранных дел Великобритании удалило со своей официальной страницы в Twitter сообщение, в котором шла речь о доказанной причастности Кремля к созданию нервно-паралитического агента «Новичок», которым в Солсбери, по данным британской стороны, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На исчезновение твита обратили внимание журналисты
Накануне, 3 апреля, специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне сообщили, что не смогли установить страну происхождения «Новичка». Глава лаборатории Гари Эткенхед
подтвердил, что экспертам не удалось определить, где именно было произведено нервно-паралитическое вещество.
При этом еще 22 марта на странице МИДа королевства в Twitter появилась запись: «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне дал понять, что „Новичок“ — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России».
В этом же заявлении британского внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
МИД Великобритании объяснил удаление твита попавшей в него неточной цитатой
Тем временем в Лондоне пояснили, что твит МИДа от 22 марта был удален, потому что в сообщении были неправильно процитированы слова британского посла в Москве Лори Бристоу, возложившего ответственность за химатаку на Россию, пишет
Evening Standard
Официальный представитель внешнеполитического ведомства в разговоре с изданием пояснила, что в тот день проходил брифинг в британском посольстве в Москве. Во время него в режиме реального времени публиковались Twitter-сообщения в аккаунте дипмиссии, а затем они дополнялись уже сотрудниками МИДа.
"Один из твитов был опубликован в усеченном формате и неточно передал слова нашего посла. Мы удалили этот твит", — объяснил официальный представитель британского ведомства.
Твит удалили лишь после заявления лаборатории о неустановленном происхождении «Новичка»
В это же время издание подчеркивает, что твит исчез именно на следующий день после того, как специалисты британской лаборатории признали, что им не удалось доказать российское происхождение «Новичка».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России из-за ситуации вокруг «дела Скрипаля».
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре
выразил надежду
на то, что на сессии
Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля в «деле Скрипаля» будет поставлена точка.