Лондон признал удаление обвинений в адрес РФ

МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес России

"Твит был удален, потому что не отражал слова посла", — сказал собеседник агентства.

"Брифинг посольства Великобритании в Москве 22 марта транслировался в режиме реального времени @UKinRussia, а затем распространялся @foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери. Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли этот твит", — отметил он.

"Это не меняет того факта, что, по нашей оценке, Россия несет ответственность за этот бесстыдный и бездумный акт и, с этим согласно международное сообщество, другого правдоподобного объяснения не существует. Ни у одной страны нет такого сочетания возможности, намерения и мотива совершить такой акт", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что полная стенограмма и видеозапись брифинга посольства находятся на сайте британского правительства GOV.UK с 22 марта.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.