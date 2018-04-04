МИД обвинил Британию в «создании из России врага» для решения своих проблем

"Создавая на фоне произошедшего в Солсбери в лице России образ врага, правительство Великобритании именно через такие публикации пытается решить ряд собственных конъюнктурных задач, и очень дорогостоящих", — заявила она во время брифинга, указав на свидетельства заинтересованности Лондона в инспирировании дела Скрипаля.

Она обратила внимание на публикацию в британском издании Sunday Telegraph статьи министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона , в которой он заявил о внешней угрозе в свете «хладнокровной химической атаки в Солсбери», тем самым объяснив необходимость модернизации Лондоном своих вооруженных сил.

"Очевидно, что градус антироссийской риторики в Лондоне по-прежнему зашкаливает, а заявления официальных лиц все чаще выходят за рамки разумного, логика министра обороны Великобритании покинула", — отметила Захарова.