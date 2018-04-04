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МИД обвинил Британию в «создании из России врага» для решения своих проблем
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МИД обвинил Британию в «создании из России врага» для решения своих проблем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритания заинтересована в раздувании дела Скрипаля, поскольку, создавая из РФ образ врага, пытается решить ряд своих конъюнктурных задач, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Создавая на фоне произошедшего в Солсбери в лице России образ врага, правительство Великобритании именно через такие публикации пытается решить ряд собственных конъюнктурных задач, и очень дорогостоящих", — заявила она во время брифинга, указав на свидетельства заинтересованности Лондона в инспирировании дела Скрипаля.
Она обратила внимание на публикацию в британском издании Sunday Telegraph статьи министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, в которой он заявил о внешней угрозе в свете «хладнокровной химической атаки в Солсбери», тем самым объяснив необходимость модернизации Лондоном своих вооруженных сил.
"Очевидно, что градус антироссийской риторики в Лондоне по-прежнему зашкаливает, а заявления официальных лиц все чаще выходят за рамки разумного, логика министра обороны Великобритании покинула", — отметила Захарова.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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