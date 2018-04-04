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РФ обвинила США в распространении химоружия
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Россия обвинила США в распространении химического оружия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация в США формулы отравляющего газа «Новичок» может расцениваться как грубейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
«Публикацию формулы «Новичка» с подачи или при попустительстве администрации США можно рассматривать как передачу знаний о химическом оружии, то есть как косвенную передачу, собственно, самого химического оружия и, собственно, как грубейшее нарушение КЗХО», — цитирует ТАСС дипломата.
Накануне представитель Госдепартамента США прокомментировал обнародованные WikiLeaks документы, согласно которым госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также Великобритания еще в 2000-е годы пытались замять данные о нервно-паралитическом веществе «Новичок».
Ранее живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», заявлял, что «только Россия могла это сделать», говоря об отравлении Скрипаля. Вместе с тем он сообщал, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге, вышедшей на Западе.
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