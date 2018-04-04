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СМИ: президент Хорватии призвала Запад к нормализации отношений и диалогу с Россией
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СМИ: президент Хорватии призвала Запад к нормализации отношений и диалогу с Россией 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 4 апреля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала западные страны к нормализации отношений и диалогу с Россией. Об этом она заявила в среду в ходе визита в столицу Болгарии Софию.
Как сообщает хорватское национальное телевидение, «Грабар-Китарович заявила, что политика диалога — единственный путь в отношениях между Россией и западными странами, и отметила, что пришло время для нормализации отношений между двумя сторонами». «Я вижу Россию как сильное государство, мировую силу, с которой в любом случае, за исключением этих взаимных споров, нужно продолжить разговаривать по многим вопросам», — заявила Грабар-Китарович, упомянув среди таких вопросов международную безопасность, терроризм, радикализацию и другие угрозы.
В октябре 2017 года в интервью ТАСС Грабар-Китарович заявила, что Хорватия может помочь наладить сотрудничество между Россией, ЕС и НАТО, отметив, что «без диалога с Российской Федерацией невозможно решить многие вопросы на глобальной сцене».
По мнению хорватского лидера, возобновление диалога России и Запада крайне необходимо. Грабар-Китарович отметила, что «Россия и НАТО — ключевые факторы европейской безопасности и стабильности, диалог должен сохраняться, ему следует быть открытым, должно быть доверие».
Тем не менее под давлением Запада Загреб присоединился к скоординированной акции по высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Россия объявила персоной нон грата одного хорватского дипломата.
Дело Скрипалей
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
В связи с делом Скрипалей ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. МИД РФ на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших такое решение.
ТАСС: последние новости
РФ направила ноту в ОЗХО для получения доступа к данным расследования инцидента в Солсбери Япония заявила протест США и РФ из-за их планов построить электростанции на Шикотане Корбин считает, что Джонсон вводит в заблуждение британцев по поводу отравления в Солсбери
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