СМИ: президент Хорватии призвала Запад к нормализации отношений и диалогу с Россией

Софию. ТАСС , 4 апреля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала западные страны к нормализации отношений и диалогу с Россией . Об этом она заявила в среду в ходе визита в столицу Болгарии

Как сообщает хорватское национальное телевидение, «Грабар-Китарович заявила, что политика диалога — единственный путь в отношениях между Россией и западными странами, и отметила, что пришло время для нормализации отношений между двумя сторонами». «Я вижу Россию как сильное государство, мировую силу, с которой в любом случае, за исключением этих взаимных споров, нужно продолжить разговаривать по многим вопросам», — заявила Грабар-Китарович, упомянув среди таких вопросов международную безопасность, терроризм, радикализацию и другие угрозы.

В октябре 2017 года в интервью ТАСС Грабар-Китарович заявила, что Хорватия может помочь наладить сотрудничество между Россией, ЕС НАТО , отметив, что «без диалога с Российской Федерацией невозможно решить многие вопросы на глобальной сцене».

По мнению хорватского лидера, возобновление диалога России и Запада крайне необходимо. Грабар-Китарович отметила, что «Россия и НАТО — ключевые факторы европейской безопасности и стабильности, диалог должен сохраняться, ему следует быть открытым, должно быть доверие».

Тем не менее под давлением Запада Загреб присоединился к скоординированной акции по высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . В ответ Россия объявила персоной нон грата одного хорватского дипломата.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.