Захарова заинтересовалась судьбой домашних животных Скрипаля

Где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, что и сколько их там было, но это опять же вопрос к британской стороне

— Мария Захарова.

Представитель МИД выразила недоумение, почему британцы, которые регулярно публикуют различные сведения о расследовании, утаили этот факт. Захарова отметила, что если в доме Скрипалей действительно применили отравляющее химическое вещество, «живые организмы тоже должны были пострадать».

Лондон не раз утверждал, что в отравлении Скрипалей замешана Россия , однако в Москве все обвинения отрицают. Власти РФ напомнили, что еще в 2017 году Россия полностью уничтожила все свое химическое оружие.

4 апреля российский президент прокомментировал ситуацию с расследованием дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он подчеркнул, что в РФ ждут момента, когда восторжествует здравый смысл и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб.