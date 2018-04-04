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Захарова заинтересовалась судьбой домашних животных Скрипаля
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Захарова заинтересовалась судьбой домашних животных Скрипаля 

360tv.ru 1 час назад
Российский МИД точно знает, что у отравленных в начале марта экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии жили домашние питомцы. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила на брифинге 4 апреля, передает «Интерфакс».
Где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, что и сколько их там было, но это опять же вопрос к британской стороне
— Мария Захарова.
Представитель МИД выразила недоумение, почему британцы, которые регулярно публикуют различные сведения о расследовании, утаили этот факт. Захарова отметила, что если в доме Скрипалей действительно применили отравляющее химическое вещество, «живые организмы тоже должны были пострадать».
Лондон не раз утверждал, что в отравлении Скрипалей замешана Россия, однако в Москве все обвинения отрицают. Власти РФ напомнили, что еще в 2017 году Россия полностью уничтожила все свое химическое оружие.
4 апреля российский президент прокомментировал ситуацию с расследованием дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он подчеркнул, что в РФ ждут момента, когда восторжествует здравый смысл и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб.
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