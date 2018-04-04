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Российский МИД испугался за животных Скрипалей
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Российский МИД испугался за животных Скрипалей 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российский МИД обеспокоен отсутствием сообщений о судьбе домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в среду, 4 апреля, передает ТАСС.
«Мы проверяли эту информацию. Не видела, чтобы она была опубликована в СМИ, но у нас она есть. Есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные», — заявила она, не уточнив, какие именно.
Захарова пояснила, что информация о судьбе зверей могла бы помочь расследованию: в случае, если бывший шпион был отравлен у себя дома, питомцы также должны были бы пострадать от нервно-паралитического токсина. «Но это опять же вопрос к британской стороне: где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила?», — спросила представитель российского МИД.
3 апреля специалисты химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании заявили, что не смогли установить происхождение яда, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. 4 апреля пост о том, что бывшего шпиона отравили разработанным в России токсином «Новичок», исчез из Twitter британского МИД, однако в Форин-офисе это объяснили ошибкой в цитате британского посла.
Также 4 апреля Лондон заявил, что отказывается проводить совместное с Москвой расследование по делу Скрипаля, поскольку все еще считает российскую сторону ответственной за атаку на Скрипалей.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
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