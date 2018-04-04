Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна

Мария Захарова вспомнила министра иностранных дел Великобритании , который сравнил дело Скрипаля с романом Достоевского «Преступление и наказание». Он сказал, что в деле Скрипаля, как и в романе, виновный известен, а вопрос состоит в том, признается ли он в преступлении сам или его поймают.

«На правильную мысль нас навёл Борис Джонсон тогда с Достоевским. Хотели бы продолжить эту эстафету и напомнить господину Ле Дриану в связи с его публичными высказываниями по «делу Скрипалей» Жюля Верна», — сказала Захарова на брифинге.

«Есть такое бесподобное, бессмертное произведение «Дети капитана Гранта». Я не знаю, знают ли его во Франции, но в России его знают, любят», — сказала дипломат и процитировала отрывок из романа, в котором говорится, что англичане в Австралии «смотрели на туземцев, как на диких зверей», «охотились на них с ружьями», убивали и громили их поселения. При этом они ссылались на юристов, которые утверждали, что коренные австралийцы находятся вне закона, поэтому их убийства не являются преступлениями.

Ранее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло быть произведено только в России, и другого правдоподобного объяснения его происхождению нет.