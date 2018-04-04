Ещё
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану прочитать роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта».
>> Джонсон сравнил РФ с героем "Преступления и наказания"
Мария Захарова вспомнила министра иностранных дел Великобритании, который сравнил дело Скрипаля с романом Достоевского «Преступление и наказание». Он сказал, что в деле Скрипаля, как и в романе, виновный известен, а вопрос состоит в том, признается ли он в преступлении сам или его поймают.
«На правильную мысль нас навёл Борис Джонсон тогда с Достоевским. Хотели бы продолжить эту эстафету и напомнить господину Ле Дриану в связи с его публичными высказываниями по «делу Скрипалей» Жюля Верна», — сказала Захарова на брифинге.
«Есть такое бесподобное, бессмертное произведение «Дети капитана Гранта». Я не знаю, знают ли его во Франции, но в России его знают, любят», — сказала дипломат и процитировала отрывок из романа, в котором говорится, что англичане в Австралии «смотрели на туземцев, как на диких зверей», «охотились на них с ружьями», убивали и громили их поселения. При этом они ссылались на юристов, которые утверждали, что коренные австралийцы находятся вне закона, поэтому их убийства не являются преступлениями.
Ранее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло быть произведено только в России, и другого правдоподобного объяснения его происхождению нет.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию78
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»292
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда539
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии75
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение