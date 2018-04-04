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«Лебединая песня» МакМастера оказалась направлена против России
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«Лебединая песня» МакМастера оказалась направлена против России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Советник по национальной безопасности американского президента Герберт МакМастер, который вскоре уступит свой пост, в своем последнем публичном выступлении на этой должности атаковал Россию, заявив, что США предприняли недостаточно мер против Москвы.
«Слишком долго некоторые страны смотрели в другую сторону перед лицом этих угроз (он имел в виду обвинения в адрес России в якобы кибератаках, небезопасных перехватах самолетов и т.д. — ВЗГЛЯД). Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия, и мы не предприняли достаточных мер», — заявил Макмастер, выступая на ужине с лидерами Прибалтики, сообщает Foreign Policy.
«Путин может полагать, что он выигрывает в этой новой форме ведения войны. Возможно, он считает, что наши свободные народы слабы и не будут реагировать на его провокации. Он не прав», — заявил Макмастер.
Портал отмечает, что «лебединая песня» Макмастера вызвала овации у публики.
CNN отмечает, что в своей речи советник высоко оценил реакцию администрации Трампа на инцидент в Солсбери. По его словам, высланные российские дипломаты якобы «помогли организовать вмешательство России» в выборы в США.
Президент США Дональд Трамп в марте объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив вместо него бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Макмастер уступит свой пост 9 апреля.
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