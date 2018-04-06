«Главный аргумент Британии рассыпался на глазах»

Небензя: главный аргумент Британии по «делу Скрипаля» рассыпался на глазах

Василий Небензя. Главный аргумент британской стороны о причастности Москвы к "делу Скрипалей" рассыпался на глазах, заявил постпред России при ООН

Он указал на то, что обвинения, звучащие из Лондона, противоречат экспертной оценке инцидента, сделанной в химлаборатории Портон-Даун. Ранее ее глава сообщил, что ученые не смогли установить источник происхождения токсина, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Небензя также подчеркнул, что власти Соединенного Королевства даже не пытались наладить контакт с российской стороной, а сразу перешли на язык ультиматумов.

"Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет", — пояснил постпред.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на полноценном сотрудничестве по "делу Скрипаля ".

"А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины", — сказал он.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически это отрицает.

Накануне Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери. Лондон также отказывается предоставить Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.