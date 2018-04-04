Захарова назвала отравление Скрипаля заранее спланированной провокацией

В частности, она указала на то, что британские и американские ученые ранее были согласны с выводом научно-консультативного совета Организации по запрещению химического оружия об отсутствии достоверных данных о существовании боевого отравляющего вещества А234, о разработке которого стало известно после выхода книги Вила Мирзаянова (по словам которого, он участвовал в разработке отравляющего вещества «Новичок» на территории СССР, — прим. "Газеты.Ru" ).

"С диаметрально противоположных позиций Вашингтон и Лондон выступили только сейчас, после инцидента в Солсбери 4 марта. Этот разворот на 180 градусов и внезапная слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего", — заявила Захарова.

Ранее Захарова назвала абсурдом версию об отраве для Скрипаля в пакете с лавровым листом.