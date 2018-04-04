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Захарова назвала отравление Скрипаля заранее спланированной провокацией
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Захарова назвала отравление Скрипаля заранее спланированной провокацией 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия США и Великобритании подтверждают спланированный характер отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает РИА «Новости».
В частности, она указала на то, что британские и американские ученые ранее были согласны с выводом научно-консультативного совета Организации по запрещению химического оружия об отсутствии достоверных данных о существовании боевого отравляющего вещества А234, о разработке которого стало известно после выхода книги Вила Мирзаянова (по словам которого, он участвовал в разработке отравляющего вещества «Новичок» на территории СССР, — прим. "Газеты.Ru").
"С диаметрально противоположных позиций Вашингтон и Лондон выступили только сейчас, после инцидента в Солсбери 4 марта. Этот разворот на 180 градусов и внезапная слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего", — заявила Захарова.
Ранее Захарова назвала абсурдом версию об отраве для Скрипаля в пакете с лавровым листом.
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