МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена нота с решительным протестом в связи с задержанием российского судна «Норд». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, Россия указала украинской стороне на то, что «экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников».
«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна «Норд» его законному владельцу и недопущению аналогичных провокаций в будущем», — сказала она.
Ранее посольство России потребовало немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа судна «Норд».
В погранслужбе Украины рассказали, что консульский доступ к членам экипажа «не предусмотрен».