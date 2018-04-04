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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста из-за задержания судна «Норд» 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена нота с решительным протестом в связи с задержанием российского судна «Норд». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, Россия указала украинской стороне на то, что «экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников».
«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна «Норд» его законному владельцу и недопущению аналогичных провокаций в будущем», — сказала она.
Ранее посольство России потребовало немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа судна «Норд».
В погранслужбе Украины рассказали, что консульский доступ к членам экипажа «не предусмотрен».
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 Ещё 5 источников 
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