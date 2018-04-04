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В МИД пройдет встреча высланных российских дипломатов с участием Лаврова и СМИ
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В МИД пройдет встреча высланных российских дипломатов с участием Лаврова и СМИ 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МИД РФ пригласит журналистов на встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с высланными из западных стран дипломатами, чтобы развеять все спекуляции относительно их работы и причин объявления персонами нон грата. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ближайшее время — мы объявим эту дату чуть позже — состоится встреча с этими дипломатами в МИД РФ с участием министра иностранных дел. Мы пригласим СМИ, сделаем встречу максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций", — сказала она.
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