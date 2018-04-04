В МИД пройдет встреча высланных российских дипломатов с участием Лаврова и СМИ

"В ближайшее время — мы объявим эту дату чуть позже — состоится встреча с этими дипломатами в МИД РФ с участием министра иностранных дел. Мы пригласим СМИ, сделаем встречу максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций", — сказала она.