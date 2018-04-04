Депутат Госдумы посоветовал Мэй взять пример с Эрдогана и извиниться

«Конечно, нельзя требовать от Терезы Мэй проявления восточной мудрости. Однако современная история международной политики знает примеры выхода из самых критических ситуаций. Турецкий президент как зрелый политик после серьезнейшего противостояния с Россией, произошедшего по вине Турции, после гибели российского летчика, смог извиниться», — напомнил Шхагошев.

По мнению депутата, «так поступают сильные лидеры, которые руководствуются приоритетом национальных интересов страны, а не личными амбициями». Политик отметил, что это придало новый импульс двусторонним отношениям.

«Если Тереза Мэй не возьмет с этого пример, то просто подтвердит, что все обвинения в адрес России в причастности к отравлению Скрипалей были умышленным фейком на таком высоком политическом уровне. А также и то, что Британия действительно присоединилась к информационной войне против нашей страны и наступает вместе с США вторым фронтом», — заявил Шхагошев.