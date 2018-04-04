Депутат Госдумы посоветовал Мэй взять пример с Эрдогана и извиниться 

Первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй брать пример с президента Турции Реджепа Эрдогана, который извинился перед Россией в момент обострения отношений между государствами из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
«Конечно, нельзя требовать от Терезы Мэй проявления восточной мудрости. Однако современная история международной политики знает примеры выхода из самых критических ситуаций. Турецкий президент как зрелый политик после серьезнейшего противостояния с Россией, произошедшего по вине Турции, после гибели российского летчика, смог извиниться», — напомнил Шхагошев.
По мнению депутата, «так поступают сильные лидеры, которые руководствуются приоритетом национальных интересов страны, а не личными амбициями». Политик отметил, что это придало новый импульс двусторонним отношениям.
«Если Тереза Мэй не возьмет с этого пример, то просто подтвердит, что все обвинения в адрес России в причастности к отравлению Скрипалей были умышленным фейком на таком высоком политическом уровне. А также и то, что Британия действительно присоединилась к информационной войне против нашей страны и наступает вместе с США вторым фронтом», — заявил Шхагошев.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта, в чем Великобритания впоследствии обвинила Россию. При этом российская сторона категорически отвергает обвинения.