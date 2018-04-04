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Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина с главой МИД КНДР
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Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина с главой МИД КНДР 

Газета.Ru 41 минуту назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, на данный момент в Кремле не рассматривают возможности встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, передает РИА «Новости».
"Нет пока", — заявил Песков.
Ожидается, что глава МИД КНДР совершит поездку в России с 9 по 11 апреля. В рамках поездки он планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее сообщалось, что глава МИД Северной Кореи вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы посетить Азербайджан и Россию.
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