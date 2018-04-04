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МИД: Лондон отказывается от контактов с РФ в расследовании «дела Скрипалей»
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МИД: Лондон отказывается от контактов с РФ в расследовании «дела Скрипалей» 

Российская Газета 2 часа назад
«От любых контактов с Российской Федерацией, на любом уровне, Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается. При этом делает все для того, чтобы в восприятии мировой общественности эта ситуация выглядела так, будто отказывается от взаимодействия именно российская сторона», — сказала Мария Захарова.
При этом британская сторона отказывается отвечать на конкретные вопросы, касающиеся «дела Скрипалей», которые поставил перед нею российский МИД.
"Мы уже на протяжении месяца стремимся к скорейшему и объективному расследованию этого нечистоплотного дела. Но ни одна из поставленных нами перед Великобританией задач по предоставлению информации, ни один из поставленных нами перед официальным Лондоном вопрос внятной реакции так и не получил. Мы понимаем, что наши конкретные вопросы по существу дела — и в этом вы могли убедиться — эти вопросы не были политизированными, эти вопросы имели отношение исключительно и только к ходу расследований, предоставлению данных, к получению доступа к российским гражданам. Так вот, наши конкретные вопросы по существу дела могли поставить просто в тупик те страны, которые поспешили проявить непонятную для нас солидарность с Великобританией", — пояснила Захарова.
Напомним, 4 марта бывший сотрудник ГРУ, ранее осужденный за шпионаж в пользу Британии и помилованный указом президента, был вместе со своей дочерью Юлией отравлен в английском городке Солсбери нервно-паралитическим газом (в Лондоне настаивают, что это газ А-234 в общепринятой номенклатуре). Уже на следующий день британские власти голословно обвинили в этом происшествии Россию, что вызвало глубокий кризис в двусторонних отношениях. Россия официально отвергает любые обвинения в причастности к инциденту.
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