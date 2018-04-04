Захарова: Британия скрывает информацию о домашних животных Скрипалей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаля был отравлен в Солсбери в начале марта, в настоящее время он находится в коме. Пострадала также его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили в произошедшем российскую сторону, Москва отрицает свою причастность.

Захарова заявила, что российским властям известно, что у в доме Скрипалей в Солсбери жили животные, однако британская сторона о них умалчивает.

«Это опять же вопрос к британской стороне: где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила», — сказала она.

Представитель МИД отметила, что если отравляющее вещество было применено в доме, как сообщают британские СМИ, то животные также должны были пострадать.