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Захарова: создавая образ врага в лице России, Британия пытается решить собственные задачи
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Захарова: создавая образ врага в лице России, Британия пытается решить собственные задачи 

RT на русском 36 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания пытается за счёт создания образа врага решить собственные конъюнктурные задачи.
Она напомнила, что в британском издании была опубликована статья министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, в которой он говорит об «угрозе» со стороны России, называя атаку в Солсбери хладнокровной, в связи с чем требует модернизации собственных вооружённых сил.
«Прямая связь: «Россия напала на Великобританию, дайте ещё денег, нам нужно больше оружия». Очевидно, что градус антироссийской риторики в Лондоне по-прежнему зашкаливает, а заявления официальных лиц всё чаще выходят за рамки разумного», — сказала она в ходе брифинга.
По её словам, создавая на фоне событий в Солсбери в лице России образ врага, британское правительства «пытается решить тем самым ряд собственных конъюнктурных задач».
«Если проигнорировать ставшее уже традиционным для британских политиков стремление к сдерживанию нашей страны на международной арене и подпитыванию антироссийской кампании, налицо ещё один повод, который свидетельствует о заинтересованности Лондона в инспирировании дела Скрипалей», — добавила она.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что дело об отравлении в Солсбери необходимо Западу для создания «большого врага», чтобы оправдать расходы на оборону.
RT ведёт прямую трансляцию.
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