Захарова: создавая образ врага в лице России, Британия пытается решить собственные задачи

Она напомнила, что в британском издании была опубликована статья министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона , в которой он говорит об «угрозе» со стороны России , называя атаку в Солсбери хладнокровной, в связи с чем требует модернизации собственных вооружённых сил.

«Прямая связь: «Россия напала на Великобританию, дайте ещё денег, нам нужно больше оружия». Очевидно, что градус антироссийской риторики в Лондоне по-прежнему зашкаливает, а заявления официальных лиц всё чаще выходят за рамки разумного», — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, создавая на фоне событий в Солсбери в лице России образ врага, британское правительства «пытается решить тем самым ряд собственных конъюнктурных задач».

«Если проигнорировать ставшее уже традиционным для британских политиков стремление к сдерживанию нашей страны на международной арене и подпитыванию антироссийской кампании, налицо ещё один повод, который свидетельствует о заинтересованности Лондона в инспирировании дела Скрипалей», — добавила она.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что дело об отравлении в Солсбери необходимо Западу для создания «большого врага», чтобы оправдать расходы на оборону.

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