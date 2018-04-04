Рябков: Россия заинтересована во встрече Путина и Трампа

"Никаких сомнений в том, что российская сторона заинтересована в реализации данной идеи [встречи глав государств], быть не может", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах контактов России и США на высшем уровне.

"Будем прилагать усилия к тому, чтобы и американские коллеги во всех звеньях государственного аппарата США пришли к этому же выводу, для нас совершенно очевидному, что саммит нужен", — добавил высокопоставленный дипломат.