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Рябков: Россия заинтересована во встрече Путина и Трампа
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Рябков: Россия заинтересована во встрече Путина и Трампа 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москва заинтересована в проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и будет прилагать усилия, чтобы убедить в этом американских коллег. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Никаких сомнений в том, что российская сторона заинтересована в реализации данной идеи [встречи глав государств], быть не может", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах контактов России и США на высшем уровне.
"Будем прилагать усилия к тому, чтобы и американские коллеги во всех звеньях государственного аппарата США пришли к этому же выводу, для нас совершенно очевидному, что саммит нужен", — добавил высокопоставленный дипломат.
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