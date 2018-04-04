Путин заявил о готовящейся провокации в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил об имеющейся информации о попытках террористов провести провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.
"В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса", — заявил глава российского государства журналистам по итогам трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
По словам Путина, у террористов "в ход идут любые средства".
"Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", — подчеркнул президент РФ.