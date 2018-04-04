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Путин заявил о готовящейся провокации в Сирии
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Путин: боевики в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил об имеющейся информации о попытках террористов провести провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.
"В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса", — заявил глава российского государства журналистам по итогам трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
По словам Путина, у террористов "в ход идут любые средства".
"Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", — подчеркнул президент РФ.
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