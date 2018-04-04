Ещё
Захарова: британское посольство в РФ должно оперативно выдать визу Виктории Скрипаль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Захарова: британское посольство в РФ должно оперативно выдать визу Виктории Скрипаль 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что посольство Великобритании в РФ оперативно выдаст визу двоюродной сестре пострадавшей в городе Солсбери россиянки Юлии Скрипаль Виктории Скрипаль. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки [в Великобританию] документы, — подчеркнула дипломат. — Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу". «Возможно это сделано уже сегодня. По крайней мере у нас была информация о том, что сегодня должны быть оформлены документы», — заметила Захарова.
ТАСС: последние новости
Япония заявила протест США и РФ из-за их планов построить электростанции на Шикотане Генштаб ВС РФ заявил о прекращении существования ИГ после разгрома в Сирии Россия высылает бельгийского дипломата в качестве ответной меры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда502
Сестры с электродами в мозге покончили с собой31
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»78
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля29
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение