Захарова: британское посольство в РФ должно оперативно выдать визу Виктории Скрипаль 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что посольство Великобритании в РФ оперативно выдаст визу двоюродной сестре пострадавшей в городе Солсбери россиянки Юлии Скрипаль Виктории Скрипаль. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки [в Великобританию] документы, — подчеркнула дипломат. — Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу". «Возможно это сделано уже сегодня. По крайней мере у нас была информация о том, что сегодня должны быть оформлены документы», — заметила Захарова.