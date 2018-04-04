Захарова: британское посольство в РФ должно оперативно выдать визу Виктории Скрипаль

"В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки [в Великобританию] документы, — подчеркнула дипломат. — Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу". «Возможно это сделано уже сегодня. По крайней мере у нас была информация о том, что сегодня должны быть оформлены документы», — заметила Захарова.