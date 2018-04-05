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Британия заверила, что не будет чинить проблем российским туристам
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Британия заверила, что не будет чинить проблем российским туристам 

BFM.RU 18 часов назад
Фото: MosDay.ru
У россиян не будет никаких проблем с посещением Соединенного Королевства. Введенные в аэропортах дополнительные проверки не коснутся большинства россиян, об этом посольство Великобритании сообщило на своей странице в «ВКонтакте».
«Мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса», — говорится в сообщении.
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на брифинге в четверг заявил, что отношения между Россией и Великобританией из-за «дела Скрипаля» оказались на самом низком уровне за долгие годы.
В посольстве РФ в Великобритании ранее предупредили, чтобы россияне, планирующие поездки в Великобританию, внимательно следили за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбрасыванием посторонних предметов.
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 Ещё 12 источников 
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