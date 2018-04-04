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Захарова назвала британских дипломатов наперсточниками
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Захарова назвала британских дипломатов «наперсточниками» 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление из Twitter британского МИДа сообщения с обвинениями в отношении Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Вот вся цена вот этому всему — удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто наперсточники, ну натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время — его удалили. Начнется потом, что не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это highly likely (скорее всего — прим. ВЗГЛЯД), это не прямые обвинения», — сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В среду британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка».
Ранее российское посольство выяснило, что МИД Великобритании удалил сообщение от 22 марта, в котором говорилось, что «анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в „Портон-Дауне“ показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество „Новичок“, произведенное в России».
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