МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка» 

При этом внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства основывается на данных Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне.
Накануне глава этой лаборатории заявил Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения «Новичка». Он предположил, что заявления Лондона о связи России и этого вещества основаны на неких неизвестных ему закрытых источниках.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Почти сразу после инцидента Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению.