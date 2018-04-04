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МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка» 

Говорит Москва 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
При этом внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства основывается на данных Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне.
Накануне глава этой лаборатории заявил Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения «Новичка». Он предположил, что заявления Лондона о связи России и этого вещества основаны на неких неизвестных ему закрытых источниках.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Почти сразу после инцидента Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению.
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