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Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием
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Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: У РОССИИ ЕСТЬ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОПЫТОК ТЕРРОРИСТОВ ПРОВЕСТИ ПРОВОКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИРИИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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