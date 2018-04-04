МИД Великобритании объяснил удаление твита по инциденту в Солсбери

Об этом сообщает Sky News.

При этом, по словам британских дипломатов, удаление твита связано с неправильной интерпретацией слов в этом сообщении.

Между тем, в МИД Соединённого Королевства не указали, когда именно было удалено сообщение.

Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что МИД Британии удалил твит об установлении происхождения применённого в Солсбери вещества.

3 апреля глава лаборатории в «Портон-Дауне» сказал, что специалисты не смогли установить, является ли Россия страной происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.