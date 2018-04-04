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МИД Великобритании объяснил удаление твита по инциденту в Солсбери
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

МИД Великобритании объяснил удаление твита по инциденту в Солсбери 

RT на русском 59 минут назад
В Министерстве иностранных дел Великобритании признали, что удалили в своём Twitter сообщение, в котором говорится, что страной происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, является Россия.
Об этом сообщает Sky News.
При этом, по словам британских дипломатов, удаление твита связано с неправильной интерпретацией слов в этом сообщении.
Между тем, в МИД Соединённого Королевства не указали, когда именно было удалено сообщение.
Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что МИД Британии удалил твит об установлении происхождения применённого в Солсбери вещества.
3 апреля глава лаборатории в «Портон-Дауне» сказал, что специалисты не смогли установить, является ли Россия страной происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
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