Британия отказывается от контактов по делу Скрипаля, считает Захарова 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритания отказывается от любых контактов с РФ по делу Скрипаля на всех уровнях, сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"От любых контактов с Российской Федерацией, на любом уровне, Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается", — сообщила Захарова, высказываясь по ситуации с делом Скрипаля.
"При этом делает все для того, чтобы восприятие общественности этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона", — добавила она.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.