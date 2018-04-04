Британия отказывается от контактов по делу Скрипаля, считает Захарова

"От любых контактов с Российской Федерацией, на любом уровне, Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается", — сообщила Захарова, высказываясь по ситуации с делом Скрипаля.

"При этом делает все для того, чтобы восприятие общественности этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона", — добавила она.