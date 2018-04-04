Ещё
Британия отказывается от контактов по делу Скрипаля, считает Захарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Британия отказывается от контактов по делу Скрипаля, считает Захарова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритания отказывается от любых контактов с РФ по делу Скрипаля на всех уровнях, сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"От любых контактов с Российской Федерацией, на любом уровне, Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается", — сообщила Захарова, высказываясь по ситуации с делом Скрипаля.
"При этом делает все для того, чтобы восприятие общественности этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона", — добавила она.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
РИА Новости: последние новости
Постпред при ОЗХО: Россия не примет итогов расследования "дела Скрипаля" Россия, Турция и Иран назвали общую стратегическую цель в Сирии Пушков прокомментировал версию об "отравленной гречке" в деле Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда502
Сестры с электродами в мозге покончили с собой31
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»78
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля29
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение